Merve Dizdar'dan ayrılık itirafı!

2018 yılında kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar ile nikah masasına oturan Masumlar Apartmanı dizisiyle yıldızı parlayan Merve Dizdar cephesinde üzücü bir gelişme yaşandı. Dizdar, eşi ile ayrıldıklarını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.



Ünlü oyuncu, paylaşımında, 'Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunun dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler' ifadelerini kullandı.



Ünlü çift, geçtiğimiz hafta sessiz sedasız boşanmış. Dizdar ve Altundaşar'ın birbirlerinden herhangi bir talepte bulunmadıkları öğrenildi.



