İbrahim Tatlıses'ten kötü haber!

Yıllar önce uğradığı silahlı saldırı sonucu sağlık sorunlarıyla mücadele eden İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses, dokuz yıl sonra İbo Show ile ekranlara geri dönmüştü.



Ani bir şekilde rahatsızlanan İbrahim Tatlıses, sevenlerini korkuttu. Tatlıses'in damar tıkanıklığı nedeniyle geçen hafta ameliyat masasına yattığı öğrenildi.



SAĞLIK DURUMU İYİ

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde operasyon geçiren ünlü sanatçıya stent takıldı. Gizli gerçekleştirilen operasyonun ardından Tatlıses’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



SEVGİLİSİ YANINDA

Ünlü türkücü, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile beraber kalıyor. Karakaya, Tatlıses'i bir an olsun yalnız bırakmıyor.



BAŞINDAN VURULMUŞTU

İbrahim Tatlıses, 14 Mart 2011'de "İbo Show" programının çekimlerine katıldıktan sonra asistanı Buket Çakıcı ile İstanbul'da beş kişinin silahlı saldırısına uğramış, başının sağ tarafından vurularak ağır yaralanmıştı. Saldırıda, asistanı Çakıcı da yaralanmıştı.



Tatlıses bu saldırının ardından eski sağlığına tam anlamıyla kavuşamadı.