Acun Ilıcalı'nın saati dudak uçuklattı!

Hız tutkusu ve lüks zevkleri ile bilinen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, son olarak tercih ettiği saatler magazin gündemine bomba gibi düştü. Attığı her adım olay olan Acun Ilıcalı, saat koleksiyonuna eklediği son parçası için kesenin ağzını açarken fiyatını duyanlar inanamadı.



Büyük finaline kısa süre kalan 'Survivor 2021' yarışmasının çekimleri nedeniyle Dominik'te bulunan Ilıcalı'nın saati merakı biliniyordu.



1 MİLYON 950 BİN TL ÖDEDİ



Ilıcalı, saat koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. Buna göre Ilıcalı'nın Richard Mille RM11-04 Roberto Mancini saatinin değerinin bugünkü kurla 1 milyon 950 bin TL olduğu öğrenildi.



Ilıcalı'nın yeni saati, şu anda devam eden Avrupa Futbol Şampiyonası'nın favorilerinden İtalya Milli Takımı'nın teknik patronu Roberto Mancini'nin adını taşıyor.



