Özcan Deniz ve Feyza Aktan kavga etti!

Oğulları Kuzey'in velayeti nedeniyle davalık olan Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasında sular durulmuyor. Eski eşler şimdi de araç konusunda karşı karşıya geldi.



Özcan Deniz, Feyza Aktan'ın kullandığı aracını eski eşinin elinden aldı. Aktan'ın kullandığı aracın trafik sigortası bitince, araca trafik polisleri tarafından el koyuldu. Deniz'in aracı, sigorta süresi dolduğu için Levent'teki bir otoparka götürüldü.



Feyza Aktan sigorta borcunu ödemeyi teklif etse de araç Özcan Deniz'in üzerine olduğu için Aktan'ın talebi reddedildi. Bu olayın ardından Özcan Deniz, aracını Feyza Aktan'dan geri aldı.