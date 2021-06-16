Damla Ersubaşı sosyal medyayı salladı

Eşi Mustafa Can Keser'den şiddet gördüğü iddiası ile mahkemeye başvuran ve boşanan Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı, 2018 yılında geçirdiği mide operasyonun ardından bambaşka biri oldu.



6 ay içerisinde 41 kilo veren Damla Ersubaşı, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yerini alıyor. Bir süredir ekranlardan uzak olan Ersubaşı, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.



Ersubaşı'nın her geçen gün daha da zayıfladığı takipçilerinin gözünden kaçmadı. Son paylaşımı ile büyük ilgi gören Ersubaşı'nın pozu takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.



Sosyal medya kullanıcıları 'Biz seni seçtik Damlacım maşallah sana', 'Fıstık gibisin' ve 'Yine muhteşemsin Damla' gibi yorumlarda bulundu.



İşte Damla Ersubaşı'nın beğeni toplayan o pozu...