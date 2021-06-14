Rafet El Roman'ın acı günü!

Son dönemde magazin basınından uzakta yaşamını sürdüren ünlü şarkıcı Rafet El Roman cephesinden acı bir haber geldi. Ünlü şarkıcının Almanya'da yaşayan babası İsmail Yaşdut 90 yaşında hayatını kaybetti. Herhangi bir hatalığı olmayan Yaşdut, uykusunda ölü bulundu.
Ünlü şarkıcı Rafet El Roman babasından gelen acı haberler sarsıldı. Ünlü şarkıcının 90 yaşındaki babası İsmail Yaşdut, hayatını kaybetti.
Herhangi bir rahatsızlığı olmadığı bilinene Yaşdut, cuma sabahı Almanya Grosszimmern'deki evinde, uyku halindeyken vefat etti. Roman ve ailesi yasa boğulurken İsmail Yaşdut'un Frankfurt'ta cenaze namazı kılındıktan sonra uçakla Türkiye'ye getirileceği öğrenildi.
Yaşdut, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan aile kabristanına defnedilecek.