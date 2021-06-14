Rafet El Roman'ın acı günü!

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman babasından gelen acı haberler sarsıldı. Ünlü şarkıcının 90 yaşındaki babası İsmail Yaşdut, hayatını kaybetti.



Herhangi bir rahatsızlığı olmadığı bilinene Yaşdut, cuma sabahı Almanya Grosszimmern'deki evinde, uyku halindeyken vefat etti. Roman ve ailesi yasa boğulurken İsmail Yaşdut'un Frankfurt'ta cenaze namazı kılındıktan sonra uçakla Türkiye'ye getirileceği öğrenildi.



Yaşdut, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan aile kabristanına defnedilecek.