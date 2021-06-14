Hakan Ural: Dibine kadar yandaşım

24 TV'de yayınlanan Arafta Sorular programının sunucusu Esra Elönü, geçtiğimiz hafta yayında oyuncu ve TV yorumcusu Hakan Ural'ı ağırladı.



Hakan Ural ile bazı sanatçılara kullanılan 'yandaş' kelimesi üzerinde duran Esra Elönü, Ural'ın bu konu hakkındaki görüşlerini aldı.



"DİBİNE KADAR YANDAŞIM"

Her zaman devletin yanında olduğunu ve seçilmiş kişinin yanında durduğunu söyleyen Ural, "Ben şuan dibine kadar yandaşım. Ben her zaman devletimin yanındayım, devletimin ve bayrağımın dibine kadar hizmetkarıyım. Halkı tarafından seçilmiş görevli kim varsa yanındayım. Halkımın en küçüğünden en büyüğüne kadar emrindeyim ve onların refahı için duacı bir bireyim ben." dedi.



"SANATÇI YANDAŞ OLMAZ DİYORLAR, NEDEN?"

Sanatçıların yandaş olmaması gerektiğine ilişkin değerlendirme yapan Ural, "Belli bir yaşa kadar hayata karşı tecrübesizliklerimin bedelini ödedim. Ülkemle ilgili meselelerle ilgili de 40 – 50 yaşımda bugün ne oluyor, meseleler ne, bu düzenin sahipleri kim, biz burda neyiz ne olacağız gibi soruların cevapları için birçok kitapları okudum, inceledim. Son 20 yıldır inanılmaz bir sırat köprüsünden geçiyoruz. Sanatçı yandaş olmaz diyorlar… Neden? Siyaseti neden vardır?



Siyaset ülkesine, bayrağına hizmet etmek isteyen, aday olan insanların kurduğu ideolojilerin üzerinden parti adlarıyla rekabete girer. Bunların ülkesi ile alakalı plan ve projeleri var ise insanlara aktarır, insanlarda buna göre oyunu verir. Demokrasi gereği en yüksek oyu alan kişi de devletine ve milletine de hizmete mukterir olur. Halkın oyları ile seçildikten sonra demokrasi gereği devletin kendisi olduğundan saygıyla o kişiyi desteklersin." ifadelerini kullandı.



"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA BÜYÜK SAYGI VE SEVGİ DUYUYORUM BU AYIP BİR ŞEY Mİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik saygısını da dile getiren Ural, "Bir insanın devletimin yanında olmasının aşağılnması kadar abes bir durum olabilir mi? Bugün sözde muhalifim adı altında birisi söylüyor ise yarın sen müktedir oldun geldin bu sefer sen yandaş mı oluyorsun? Bu abes durum. Aklı selim bir kişinin zaten bu seviyesizlikte algı yaratma çabası olmaz. Ben bu kişilere cevap evrmeyi zman kaybı olarak görüyorum. Ben bildiğim doğru neyse onu söyeleyen bir adamın. Devletimi, milletimi seviyorum. Bu ülke insanına büyük saygım ve sevgim var. Sayın Cumhurbaşkanımıza büyük saygı ve sevgi duyuyorum. Bu ayıp bir şey mi?" açıklamasında bulundu.



"HALKIMIZI VE MİLLETİMİZİ ÇOK SEVİYORUM"

Ural, konuyla ilgili açıklamalarına şu sözlerle devam etti:



"Halkımızı ve milletimizi çok seviyorum. Beni halkımızdan daha fazla duygulandıran ve onure edecek olan başka bir şey yok. Çok sevilmek yük aslında. O sevilmenin de getirdiği bir sorumluluk var. Tevazu ile muavafak oluyorsan daha kıymetli tabii.



Benim büyüklerime, küçüklerime saygım var. Ben devletçi bir insanım. Devletime saygım var. Allah devletime her zaman güç ve kuvvet versin. Devletimin temsil edildiği her yerde devletime saygı gösterdiğimi belirtmem bile bana göre anormal. Biz böyle büyütüldük.



"BİZİ BİRBİRİMİZE O KADAR KUTUPLAŞTIRDILAR Kİ..."

Nasıl bu kadar kutupklaştık. Kutuplaşma her yerde var. Hayatı yaşarken bir aradayız. Biz hayatı birbirine bağlı ve saygıyla sevgiyle yaşayan bir millet olmamıza rağmen o kadar kutuplaştırdılar ki… Hayatın her alanında sevgiyle yaşayan millet olarak bugün farklı forma giydi diye insanlara saldırır olduk, insanlar Birbirini öldürdü. Biz büyük çoğunluğu müslüman olan, vatansever duygusu ile yaşayan millet, öznesi vatan – millet, bayrak olan bir toplumken nasıl olurda bu kadar Hakaret eden, ayrışan bir millet haline geldi. Sözde entellektüel, aydınlar adı altında kendi halkından tiksinen, küçümseyen ve aşağılayan bir aydın kitlesi var. Bunların işi aşağılamak. Aydınlatamayan aydınlar onlar. Bu ülkeye ait her şeyi aşağılıyorlar. Bu insanlar birde kendine aydın diyor.



Bu ülke hepimizin.Bu ülkenin kırmızı çizgileri olmalı nedir bu? Vatan, millet ve bayraktır. Bugün Türkiye’ye düşman olan birinin bile zikredemeyeceği kelamları kendi devletine ediyorsan bu anormal bir şey. Kabul edilebilir bir şey de değil. Akıllada izah edilebilir bir şey değil bu.



CUMHURBAŞKANINA HAKARET



Bizde belli bir kitle demokrasi ve fikir özgürlükleri altında bilgisiz, devletine hakaret ediyor. Millet tarafından seçilmiş Cumhurbaşkanı’na hakaret ediyor. Buna da demokrasi ve fikir özgürlüğü diyor. Diyorum ki acaba biz bir noktayı mı kaçırdık? Birde bu anormalliği normalleştirmeye çalışıyorlar. Bizi biz yapan şey de duygularımızdır. Bu yapılanlara, fütursuzluklara ve ahlaksızlıkara tepki vermemeyi ben insan değilim olarak görüyorum. Onların ne düşündüğü noltasını aştım ben. Ordan bir sonuç alamayacağıma kanaat getirdim artık ben . Benim fikrine, görüşüne katılmadığım bir sürü siyasi bürokrat var ama ben onlara hakaret etmiyorum. Olması gereken o.



"BİZ YOKLUK GÖREREK BÜYÜDÜK"



Bizim nesil yani 80’ler – 90’lar olarak ömrümüz kuyruklarda geçti. Bir arkadaşım gaz kuyruğuna giderdi, bir arkadaşım ekmek kuyruğuna giderdi. Biz yokluk görerek büyüdük. Sonraki dönem sokak değiştirdğin zaman sağcı mısın solcu musun diye insanlar birbirine sorar ayrım yapardı. Bana bunları başaksının anlatması haddi değil, ben bunları bizzat yaşadım. Ben yaşadığımız analtıyorum. Oralardan buraları hayal etmek bile zor. Yiğidi vur hakkını yeme. Herkles refah içinde olsun, mükemmel hayatlar içinde yaşasın ama nerden nerelere geldiğimizi inkar etmeyelim.



"ASIL VİRÜS BİZİM DÜŞÜNCELERİMİZ"



Asıl virüs bizim düşüncelerimiz. Bilememezlikten kaynaklı manipülasyonlar, ön yargılarımız ve kendi düşüncelerimizin çabuk etkilenerek hızlı şekilde kandırılışımız bunlar çok tehlikeli şeyler. Bana göre her şey iyiye doğru gidiyor. Aşının olmamasından bile müthiş keyif alan zihniyetler var.