Can Bonomo, oğlu Roman'ı paylaştı

Başarılı oyunculuk performansı ile ekranların aranılan yüzü olan Öykü Karayel ile 2018 yılında nikah masasına oturan ünlü ünlü şarkıcı Can Bonomo oğlu Roman ile yeni bir paylaşımda bulundu. 'Güçlü sincap Romulus' notunu düştüğü paylaşımla dikkat çeken Can Bonomo sosyal medyada ilgi odağı oldu. Ünlü şarkıcının oğlu Roman ile verdiği pozu beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Özel yaşamını magazin basınından uzakta yaşamayı tercih eden 2018 yılında oyuncu Öykü Karayel ile nikah masasına oturan Can Bonomo, beğeni toplayan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Geçtiğimiz nisan ayında oğlu Roman'ı kucağına alarak ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü şarkıcı Can Bonomo, oğlu Roman'la verdiği bir pozu Instagram'dan takipçilerinin beğenisine sundu.
Ünlü şarkıcı, o karenin altına İngilizce "Güçlü sincap Romulus" notunu düştü. Bonomo ve minik Roman'ın pozu takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Sosyal medya kullanıcıları 'babalık çok yakışmış ya', 'Ama siz çok güzelsiniz' ve 'O kadar güzelsiniz ki baba oğul' gibi yorumlarda bulundu.
İşte Can Bonomo ve oğlu Roman'ın beğeni toplayan o pozu...