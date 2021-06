Can Bonomo, oğlu Roman'ı paylaştı

Özel yaşamını magazin basınından uzakta yaşamayı tercih eden 2018 yılında oyuncu Öykü Karayel ile nikah masasına oturan Can Bonomo, beğeni toplayan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.



Geçtiğimiz nisan ayında oğlu Roman'ı kucağına alarak ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü şarkıcı Can Bonomo, oğlu Roman'la verdiği bir pozu Instagram'dan takipçilerinin beğenisine sundu.







Ünlü şarkıcı, o karenin altına İngilizce "Güçlü sincap Romulus" notunu düştü. Bonomo ve minik Roman'ın pozu takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni aldı.



Sosyal medya kullanıcıları 'babalık çok yakışmış ya', 'Ama siz çok güzelsiniz' ve 'O kadar güzelsiniz ki baba oğul' gibi yorumlarda bulundu.



İşte Can Bonomo ve oğlu Roman'ın beğeni toplayan o pozu...