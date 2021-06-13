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Yavuz Seçkin'den kötü haber

Sunucu Yavuz Seçkin, evinin bahçesinde geçirdiği bir kaza sonucu hastaneye kaldırıldı.

Magazin / 13 Haziran 2021 Pazar 16:01
Yavuz Seçkin'den kötü haber

Komedyen ve sunucu Yavuz Seçkin, sosyal medya sayfasından bir mesaj paylaşarak evinin bahçesinde geçirdiği kaza sonucu hastanelik olduğunu duyurdu.

Ağaca uzanmak için sandalyeye çıkan Seçkin ani bir hareketle dengesini kaybetti. Sandalye üzerinde dengesini kaybeden Seçkin, yere kapaklandı. Bunun üzerine apar topar hastaneye kaldırılan Yavuz Seçkin, yapılan muayenenin ardından, omurilik çıkısında kırık meydana geldiği tespit edildi.

Sosyal medya sayfasından bir mesaj paylaşan komedyen Seçkin, “Nazar böyle değiyor demek ki. Evlilik yıldönümümüzde göze geldik herhalde.Omurilik çıkışında sol tarafta 2-3 kırık var ama toparlayacağız inşallah” dedi.


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