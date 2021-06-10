Seray Sever'den yeni bir proje mi geliyor?

Bir süredir 'Doya Doya Moda' programının yorumcularından biri olan oyuncu ve sunucu Seray Sever sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden biri. Her paylaştığı sevenleri tarafından binlerce yorum ve beğeni alan Sever'in paylaşılan yeni fotoğrafı takipçilerini heyecanlandırdı.



Ünlüler camiasının bilinen estetik merkezlerinden biri olan ve Ayşe Yıldız'ın sahibi olduğu 'aysestetik' tarafından paylaşılan fotoğraf, yeni bir projenin sinyali olarak algılandı. Sever'in kaşlarının kalınlaştırıldığı görülen paylaşımda 'Seray ivedik ve ben' sözleri kullanıldı.



İşte o paylaşım:





