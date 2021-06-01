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Cem Yılmaz'dan eski eşi Ahu Yağtu'ya dava!

8 yıl önce Ahu Yağtu ile olan evliliğini bitiren Cem Yılmaz, aylık 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin liraya indirilmesini talep etti.

Magazin / 1 Haziran 2021 Salı 14:39
Cem Yılmaz'dan eski eşi Ahu Yağtu'ya dava!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 2013 yılında boşandığı oyuncu Ahu Yağtu'ya oğlu için ödediği 10 bin dolarlık (85 bin TL) nafakanın azaltılması için dava açtı.

İstanbul 11. Aile Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu'nun avukatları yer aldı.

40 BİN TL'LİK NAFAKA TALEBİ
Cem Yılmaz, avukatı aracılığı ile mahkemeye dilekçe sundu. Yılmaz'ın dilekçesinde, Amerikan doları kurundaki yükselişle birlikte ödediği nafakanın da arttığı, nafakanın Türk Lirası cinsinden 40 bin lira olarak belirlenmesini isteği belirtildi.

Mahkeme, delillerin toplanılması ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Ahu Yağtu


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