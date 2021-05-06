Ünlü oyuncular arasında gerginlik!

Hedeflenen reytingi alamadığı için final yapmaya hazırlanan 'Seni Çok Bekledim' dizisinin başrol oyuncuları Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu arasında gerginlik yaşandığı iddia edildi.



İrem Helvacıoğlu, partneri Özcan Deniz ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırdı. Daha sonra ise Özcan Deniz'i Instagram'da takip etmeyi bıraktı.



Bu gelişme sonrası Özcan Deniz de Helvacıoğlu ile olan karelerini sildi.



Deniz ile Helvacıoğlu'nun restleşmesi, 'İkili arasında tartışma mı yaşandı?' sorusunu akıllara getirdi.



SENİ ÇOK BEKLEDİM DİZİSİ KONUSU NEDİR?



Yönetmenliğini Şahin Altuğ'un üstlendiği 'Seni Çok Bekledim', gerçek bir hayat hikayesini kolu alıyor. Dizide; Özcan Deniz, ailesinden uzak, tek başına bir hayat kurmuş, iş adamı 'Kadir' karakterine hayat verirken, İrem Helvacıoğlu ise babasız büyümüş ve kendi ayakları üzerinde durmuş, fotoğrafçı 'Ayliz' karakteri ile seyirci karşısına çıkacak.



Yıllar boyunca birbirine teğet geçen Kadir ve Ayliz, birbirlerinin hayatına umulmadık bir anda girecek ve birlikte inanılmaz bir mucizeye tanıklık edecekler.



Başrollerini Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu gibi tanınmış oyuncuların paylaştığı dizi, Katar ile Türkiye arasında geçen ve Katar'da başlayıp Katar'da biten bir aşk hikayesini konu ediniyor.



Hikaye, hayatını ailesinden ayrı kuran iş insanı Kadir (Özcan Deniz) ile babasız büyüyen fotoğrafçı Ayliz'in (İrem Helvacıoğlu ) annesiyle ilişkisine de yer veriyor.