Engin Akyürek ile Sefirin Kızı dizisinin başrollerinde yer alan Tuba Büyüküstün'ün yeni projesi belli oldu. Sezon başında rahatsızlığı nedeniyle projeden ayrılan Neslihan Atagül'ün ardından Sefirin Kızı dizisine dahil olan Tuba Büyüküstün dizideki sahnelerinin çekimlerinin tamamlanmasının ardından projeden ayrıldı.



Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; SefirinKızı dizisindeki sahnelerini tamamlayan Tuba Büyüküstün OGMMedya'nın Netflix için çekeceği diziye hazırlanıyor. Nuran EvrenŞit'in yazdığı dizi 3 kadının etkileyici hikâyesini konu alıyor. Dizinin yönetmenlerinden biri son olarak Atiye'yi çeken Burcu Alptekin olacak.