Gündeş'ten boşanma öncesi flaş adım!

11 yıldır evli olduğu eşi Reza Zarrab'dan boşanmak için dava açan Ebru Gündeş, Zarrab'ın başka kadınlarla ilişkisi olduğunu öne sürmüştü. Zarrab'ın aşk yaşadığı kadınlardan birinin Ebru Gündeş'in yakın arkadaşı Hadise olduğu iddiası gündemde bomba etkisi yaratmıştı.



AMERİKA'YA GİTTİ



Eşini ihanetle suçlayan ünlü şarkıcı, 2 Mayıs'ta kızı Alara'yı da alıp Reza Zarrab ile konuşmak için Amerika'ya gitti.



ZARRAB AÇIKLAMA YAPACAK



Reza Zarrab'ın ısrarına dayanamayan Gündeş'in, son bir kez eşini dinlemeye gittiği iddia edildi.