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Yılın sürpriz aşkı uzun sürmedi!

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç bu yılın sürpriz çiftleri arasında yer alıyordu. Sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç'ın ilişkilerini sonlandırdığı iddia edildi.

Magazin / 5 Mayıs 2021 Çarşamba 09:37
Yılın sürpriz aşkı uzun sürmedi!

Sefirin Kızı dizisinden ayrılan ve şu sıralar yeni projesi için hazırlık yapan Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç çiftinin beraberliği uzun sürmedi. 2021 yılın en sürpriz ikililerinden Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç'ın ayrıldığı iddia edildi.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ayrılık sonrası Tüzünataç arkadaşlarıyla detoks kampına gitti. Kaygılaroğlu ise kızı Ada'ya zaman ayırmayı tercih etti. İkilinin birbirlerine uyum sağlayamadıkları için ayrıldıkları ileri sürüldü.

"BU ARALAR AŞK HAYATIM ÇOK İYİ"

Geçtiğimiz ay Marie Claire dergisinin yeni sayısının kapağında yer alan Tüzünataç, "Bu aralar aşk hayatım çok iyi. Çıkan haberler doğru. Bunun saklanacak bir yanı kalmadı çünkü artık. Keyfimiz yerinde" demişi.

Uraz KaygılaroğluBerrak Tüzünataç

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