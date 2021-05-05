Sen Çal Kapımı dizisinin sevilen oyuncuları Kerem Bürsin ve Hande Erçel ilişkilerini itiraf etti. Son dönemin popüler ikilisi Kerem Bürsin ve Hande Erçel dizilerinin sezon finali yapması sonrası Maldivler'e gitmiş ve birlikte tatil yapmışlardı. Maldivler dönüşü el ele görüntülenen çiftten Hande Erçel aşkını itiraf etti.



Daha önce aşk iddialarına cevap vermeyen Erçel, "Hayırlı olsun" sözlerine karşısında, "Teşekkür ederim her şey çok güzel" diyerek, aşk itirafında bulunarak ilk kez ilişkiyi de kabul etmiş oldu. Çift, el ele karelerinden sonra bir hafta kaldığı Maldivler tatilinde de fotoğraflarını Instagram'dan paylaşmıştı.



Erçel, sevgilisi Bürsin'in Amerika'ya gittiği iddialarına ise, "Yok burada, setimiz başladı" diyerek, 'Sen Kapımı Çal' dizisine çekimlerine başladıklarını da söyledi.