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Bahar Şahin aşkını itiraf etti!

Zalim İstanbul dizisinde hayat verdiği Ceren karakteri ile uzunca bir süre adından söz ettirmiş olan ünlü oyuncu Bahar Şahin, önceki gün Beşiktaşlı milli yıldız Dorukhan Toköz'le verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşarak aşkını ilan etti. İkili kısa sürede gündem olurken Bahar Şahin, aşk pozunu sildi.

Magazin / 5 Mayıs 2021 Çarşamba 10:02
Bahar Şahin aşkını itiraf etti!

24. yaşını kutlayan başarılı oyuncu Bahar Şahin, Instagram hesabından doğum gününü kutlayan sevenlerinin mesajını yayınladı. Arka arkaya paylaşımlarda bulunan Bahar Şahin, Beşiktaşlı milli futbolcu Dorukhan Toköz'le olan bir pozun paylaştı. 'Aşklandık' notunu düşen Bahar Şahin ve ünlü futbolcu kısa sürede gündem oldu.

İkilinin fotoğrafı sosyal medyada hızla yayıldı. Bahar Şahin ve Toköz'ün Instagram'da birbirini takip etmediği ancak ikilinin kısa bir süre önce aşk yaşamaya başladığı ortaya çıktı.

Başarılı oyunculuk performansı ile dikkatleri üzerine çeken Bahar Şahin, Toköz ile olan yaptığı paylaşımın sosyal medyada yayılmasının ardından fotoğrafı yayından kaldırdı.

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