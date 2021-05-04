Yasak Elma'ya manidar veda

Eda Ece, Şevval Sam, Nesrin Cavadzade, Berk Oktay, Barış Kılıç ve Erdal Özyağcılar'ın başrollerinde yer aldığı Fox TV'de ekrana getirilen Yasak Elma dizisi 109. yeni bölümü ile 3 Mayıs pazartesi akşamı yeni bölümüyle yayınlandı.



Yasak Elma 109. bölümünde; Cansu, Yıldız ve Çağatay için düzenlenen eğlenceyi silahla basarak herkese ateş eder. Partide vurulan kişinin Şahika olduğu ortaya çıkarken cenaze töreni yapıldı.



Geçtiğimiz akşam Yasak Elma dizisine veda eden en popüler karakterlerinden olan Şahika'ya hayat veren Cavadzade, manidar bir paylaşımda bulundu.



Tabut başında ağlayan menajer ve oyuncu Hayati Akbaş'ın görüntülerini sosyal medya hesabının hikaye bölümünden paylaşan Nesrin Cavadzade, 'İşte Şahika'nın ardından dökülen yegane gerçek gözyaşları' notuyla paylaşımda bulundu.