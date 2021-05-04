Can Yaman, Diletta Leotta'yı affetti

Erkenci Kuş dizisinin ardından ünü Türkiye sınırını aşan ve Sandakon dizisi çekimleri için İtalya'ya giden Can Yaman, spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşamaya başladı ve evlilik teklifinde bulundu. Sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşımda bulunan ikili cephesinde magazin gündemine bomba gibi düşecek bir olay yaşandı.



Diletta Leotta ile İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma'nın başkan yardımcısı Ryan Friedkin'in uygunsuz görüntüleri İtalya'da yayın yapan 'OGGI' dergisi, tarafından çekilen fotoğraflarını yayınladı. Dergide, Diletta Leotta ve Ryan Friedkin yaklaşık beş aydır birlikte olduğu bu aşkı gizlediği öne sürüldü.



Çıkan görüntülerin ardından ikilinin reklam aşkı yaşadığı gündeme gelirken yeni bir gelişme yaşandı. Takvim'in habere göre; Diletta Leotta'nın, yakışıklı oyuncuya "O fotoğraflar eski. Seninle birlikteyim diye yeni yayınladılar. O ilişkim varken sen zaten yoktun" diye açıklama yaptığı ve Yaman'la buzları erittiği öğrenildi.



Can Yaman haklarında çıkan haberlerin ardından sessizliğini korurken sevgilisinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları beğenmeye devam ederek birlikte olduklarının mesajını verdi.



