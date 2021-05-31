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Tuğba Özay yeni imajıyla şaşırttı!

Podyumun aranılan isimlerinden olan Tuğba Özay, şarkıcı olarak kariyerine devam ediyor. İmaj değişikliğine giden Tuğba Özay, son paylaşımı ile ağızları açık bıraktı. 'Alın size yeni imajıyla Tuğba Özay' notuyla paylaşım yapan ünlü mankenin fotoğrafı takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Magazin / 31 Mayıs 2021 Pazartesi 12:07
Tuğba Özay yeni imajıyla şaşırttı!

Yaptığı açıklamalar ile magazin manşetlerinde dönem dönem yerini alan model ve şarkıcı Tuğba Özay, uzun süren sessizliğini yeni imajı ile bozdu.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmaya başlayan Özay'ın son paylaşımında saçları ilgi odağı oldu. Tuğba Özay, saçlarında yaptığı değişikliği takipçileriyle paylaşırken çok sayıda beğeni aldı.



Afro dalgası yaptırdığı saçlarını takipçileri ile paylaşan Özay, şu ifadeleri kullandı: 'Alın size yeni imajıyla Tuğba Özay. Sıkı takipçilerim iyi bilir, 2 yıl önce Afrika örgüsü yaptırmıştım ve o yaz büyük patlama olmuştu o modelde... Şimdi de yaza girerken dedim yine bir değişiklik yapayım ve bu kez de Afro dalgası yaptırayım. Vallahi ben ve buradaki herkes bayıldı... Umarım sizler de beğenirsiniz'

Sosyal medya kullanıcıları 'Çok güzel olmuşsun Tubiş Allah nazarlardan korusun seni 41 kere maşallah', 'Çok güzel olmuş değişiklik her zaman iyidir' ve 'Bir insana her şey bu kadar güzel yakışır mı?' gibi yorumlarda bulundu.

Tuğba Özay


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