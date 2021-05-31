İlker Aksum kazanın ardından ilk kez konuştu

Rol aldığı projeler ile adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu İlker Aksum, Mersin'den Adana Havalimanı'na doğru aracı ile seyir halindeyken korkunç bir kaza geçirdi. Aracı takla atan Aksum'a çevredeki vatandaşlar yardım ederken esnaf tarafından sıkıştığı arabadan çıkarıldı. Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan ünlü oyuncunun durumunun iyi olduğu öğrenilirken taburcu edildi.



Ölümden döndüğü kazanın ardından bir açıklama yayınlayan İlker Aksum, kendisini merak eden sevenlerine teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:



'ALLAH'A ŞÜKÜR BİR YERİMDE BİR ŞEY YOK'



'Olacağı varmış, talihsiz bir kaza geçirdim. Fakat görüntüleri görünce kazanın büyük ölçekli olduğunu gördüm. Allah'a şükür bir yerimde bir şey yok, kolumda bir çizik var. Bunu da atlatırız. İlginiz için, yazdıklarınız için hepinize çok teşekkür ederim. Devam yola devam merak etmeyin hepinizi çok seviyorum'



İlker Aksum'u kaza yaptığı aracın içinden çıkaran esnaf Mustafa Öztürk olanları şu sözlerle anlatmıştı: 'Dinamit patlamış gibi çok kötü bir sesti. En son iki takla atarken, araç ters döndü. Sonrasında koştuk, kapıyı açtım. 'Bende bir şey yok' dedi. Bıçağı alıp, kemeri kestik. Sonrasında çıkarttık. Durumu iyiydi, oturdu elini yüzünü yıkadık'



