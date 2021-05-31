Ayşe Mine'den kötü haber!

Türk sanat müziğinin sevilen seslerinden olan Ayşe Mine'den kötü haber geldi. Rahatsızlandığı için apar topar hastaneye kaldırılan Ayşe Mine, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar bilgi verdi. Mine, ‘Ufak bir operasyonla biyopsi için parça alındı. Yapılacak bir şey yok. Sonunda ameliyat şart...' ifadelerini kullandı.