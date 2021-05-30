Mehmet Ali Erbil ekranlara dönüyor!

Mehmet Ali Erbil, üç yıl önce evinin banyosunda düşmüş, kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu.



Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince aylarda yoğun bakımda kalmıştı.



Zor günler geride bırakan Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz haftalarda ise "Yakında bir televizyon projem olacak" diyerek hayranlarını heyecanlandırmıştı.



Mehmet Ali Erbil'in ardından bir açıklama da yapımcı Polat Yağcı'dan geldi. Ünlü yapımcı, Mehmet Ali Erbil ile kızı Yasmin Erbil ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınlayarak müjdeli haberi duyurdu.



Yağcı, "Baba kızı aynı projede buluşturmak bize nasip oldu. Yepyeni bir program geliyor. Mehmet Ali Erbil seneler sonra ekranlara dönüyor hem de kızıyla birlikte. Baba-kızın buluştuğu sürpriz proje çok yakında…" ifadelerini kullandı.



Yağcı'nın paylaşımı çok sayıda sosyal medya kullanıcılarını heyecanlandırırken ünlü isimlerden yoğun ilgi gördü.



Deniz Seki, "Oh çok şükür ne çok özlemiştik Malimizi" yorumunda bulunurken Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar alkış ve kalp emojilerle sevincini dile getirdi.



YOĞUN BAKIMDA 235 GÜN!



Sürpriz bir aşka yelken açan Mehmet Ali Erbil, üç yıl önce evinin banyosunda ayağının kayması sonucu düşmüş ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu.



Uzun yıllardır mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince, Erbil'in durumu ağırlaşmış ve 235 gün yoğun bakımda kalmıştı.



"INSTAGRAM'DAN YÜRÜYORUM"



Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan ünlü şovmen, "Kızlar peşimi bırakmıyor demiştiniz. Yeniden evlenmeyi düşünür müsünüz?" sorusuna, "Şu anda öyle bir şey yok. Instagram'dan yürüyorum sadece" yanıtını vermişti.



MEHMET ALİ ERBİL KİMDİR?



Mehmet Ali Erbil 8 Şubat 1957 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini İstanbul, Ankara ve Balıkesir'de yaptı. 1970 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümü'ne yatılı olarak girdi ve bu dönemde hocası Cüneyt Gökçerdi. Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak baş rolde En İyi Tiyatrocu Ödülü'nü kazandı.



Buradan mezun olduktan sonra, Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başlayan sanatçı, Başta 'Küheylan' olmak üzere birçok oyunda oynadı ve daha sonra tek kanallı yayın döneminde TRT'de 'Metronom' adlı eğlence programında Derya Baykal'la, 1984 yılında da Çiğdem Tunç'la bir ikili oluşturdular.



Özel kanalların açılmasıyla birlikte Erbil, TRT'den Kanal 6'ya geçiş yaptı. Daha sonra InterStar ve ATV'de dizi, Show TV'de de program yaptı. 1985'te İlyas Salman ile birlikte oynadığı Uyanıklar Dünyası adlı filmle büyük beğeni topladı. ATV'de canlı yayınlanan Ya Şundadır Ya Bunda adlı programı sunarken yaptığı RTÜK yasasına uygun olmayan hareketinin ardından televizyon programlarına ara vermiştir.



Daha önce Emel Sayın'la birlikte Aşkım Aşkım adlı dizide oynamıştır. Kanal D'de yayınlanan yarışma programı Çarkıfelek ve ATV'de uzun bir süre yayınlanan Tatlı Kaçıklar dizisiyle zirveye çıkan başarılı şovmen, Harakiri ve Hababam Sınıfı Güle Güle adlı filmlerle tekrar beyazperdeye geçti.



Mehmet Ali Erbil, Kanal D'de Çarkıfelek dışında çeşitli yarışma programları da yaptı. Bir dönem TGRT'de Çarkıfelek yarışmasını sundu. TNT (Türkiye) kanalında Açıl Susam Açıl adıyla şov tarzında yeni bir yarışma sundu. Daha sonra aynı kanalda kısa bir süre Çarkıfelek programı yaptı.



Bu programdan da ayrıldı ve Petek Dinçöz sunuculuğa getirildi. 2012'den itibaren tv8'e geçerek Aşka Gel adlı programında sunuculuk yapmıştır. Mehmet Ali Erbil, 2015 yılında Star TV'de yayınlanan Çarkıfelek'in sunuculuğunu yapmıştır. Son dönemlerde, Sinan Çetin'in Bay E, Gani Müjde'nin Kahpe Bizans, Ömer Uğur'un yönettiği Hemşo adlı filmlerde rol aldı.



Uzun bir hastalık döneminden sonra tekrar izleyici karşısına geçen Erbil, TRT'de yayınlanan Bir Başka Gece adlı programın sunuculuğunu yaptı.



Dünyada sadece 100 kişide görülen Kaçış Sendromu hastası olan Erbil, bekar ve 3 çocuk babasıdır. Stelyo Pipis yıllardır menajerliğini yapmaktadır.