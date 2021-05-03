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Yıldız Tilbe'ye büyük şok!

Yıldız Tilbe, pandemi nedeniyle zor günler geçiren müzik dünyası için sosyal medyada düzenlenen bir akıma dahil oldu. Tarkan'ın 'Kış Güneşi' şarkısını seslendiren Tilbe, "Tarkan'a pas atıyorum" dedi. Ancak ünlü şarkıcı, 'Megastar'dan beklemediği bir yanıt aldı. Tilbe daha sonra Gülşen'i 'Gel Çarem' şarkısıyla akıma davet etti. Gülşen, Tilbe'ye henüz yanıt vermedi.

Magazin / 3 Mayıs 2021 Pazartesi 10:35
Yıldız Tilbe'ye büyük şok!

Yıldız Tilbe, Twitter hesabından evden şarkı söyleyerek sanatçı dostlarına çağrıda bulundu. İlk pası ‘Kış Güneşi’ şarkısını söyleyerek Megastar’a attı. Ancak Tarkan bu isteği kibarca geri çevirdi.

Tarkan, "Yıldız’ım sen benim kıymetlimsin, seni çok severim ve geri çevirmek hiç istemem ama bu challenge’ın nasıl bir amaca hizmet edeceğini pek anlamadım doğrusu ve bir parçası olmak da gelmedi içimden ne yalan söyleyeyim. O yüzden sen en iyisi topu benden geri al, bir başkasına atıver.” diyerek Yıldız Tilbe’yi geri çevirdi.

YILDIZ TİLBE'NİN KATILDIĞI AKIMIN AMACI NE?

Pandemi döneminde binlerce müzisyen çok olumsuz etkilendi. Seslerini duyurmak isteyen sanatçılar, #HepimizİçinSesVerTürkiye etiketiyle sosyal medyada bir akım başlattı ve ilk çağrısını Murat Kekilli'ye yaptı.

Kekilli bu çağrıya, Yıldız Tilbe'nin 'Delikanlım' şarkısıyla yanıt verdi. Ardından da Tarkan'ın 'Kış Güneşi' şarkısını söyleyen Tilbe, Twitter hesabından Tarkan'a seslendi.

Tilbe, "Tarkan topu sana attım, sen de kime istiyorsan ona at. Bir tane de Orhan Gencebay şarkısı atmak isterdim ama tek top hakkım var galiba..." ifadelerini kullandı.

Tarkan ise akımın amacını anlamadığını söyleyerek Yıldız Tilbe'yi reddetti.

Ünlü şarkıcı da Tarkan'a 'teşekkür ederim' demekle yetindi.

GÜLŞEN'E PAS ATTI

Tarkan'dan ret cevabı alan Tilbe, bu sefer Gülşen'i 'Gel Çarem' şarkısıyla akıma davet etti. Gülşen, Tilbe'ye henüz yanıt vermedi.

Yıldız TilbeOrhan Gencebay

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