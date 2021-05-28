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Mehmet Ali Erbil'den 12 bin dolarlık hediye

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, evinde yaralanmasının ardından sağlık sorunları ile boğuştuğu dönemde yanından hiç ayrışmayan yakın arkadaşı Ercan Avşar'ın doğum günün kutlarken hediyesi ile dikkatleri üzerine çekti. Ercan Avşar'a 12 bin dolarlık saat hediye eden Mehmet Ali Erbil, sosyal medyada gündem oldu. Saati gören Avşar, 'Ciddi misin, gerçek mi bu?' sözleri ile şaşkınlığını dile getirdi.

Magazin / 28 Mayıs 2021 Cuma 11:09
Mehmet Ali Erbil'den 12 bin dolarlık hediye

Kaçış sendromu rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiren Mehmet Ali Erbil, yanından bir an olsun ayrılmayan Ercan Avşar'ın doğum gününü kutladı. Parti organize eden Erbil'in hediyesi sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya hesabından video paylaşan, Mehmet Ali Erbil, şu ifadeleri kullandı: 'Bugün oyuncu arkadaşım Ercan Avşar'ın doğum günü ve bizimle birlikte kutluyor. Allah nice sağlıklı yıllar nasip etsin. Elimiz boş değil bizim de karınca kararınca bir hediyemiz var. Allah olmayanlara versin iyi günlerde kullan'

Ercan Avşar, aldığı hediye karşısında büyük şaşkınlık yaşarken 'Abi ciddi misin? Gerçek mi bu?' diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.


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