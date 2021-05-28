Asena böyle rezil oldu!

Birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından paylaşacakları fotoğraflara yaptıkları küçük hileler ile takipçilerime daha güzel görünmeye çalışırken bazen felaketle sonuçlanıyor. Bir photoshop kazası yaşayan isimde oryantal Asena oldu.



Evlenmesinin ardından oryantalliği bırakan ve yurt dışına yerleşerek iş insanı olarak hayatına devam eden Asena, geçtiğimiz gün bir arkadaşı ile verdi pozu Instagram'dan takipçilerinin beğenisine sundu. Asena, fotoğrafta yüzüyle oynama yaparken bir detayı gözden kaçırdı.







Asena, aynaya yüzünün gerçek halinin yansıması nedeniyle kısa sürede kendini ele verirken sosyal medyanın diline düştü.



Asena'nın photoshop kazası yaşadığı paylaşım kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girerken takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.