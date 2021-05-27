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Ümit Erdim'in ilk yolcuları onlar oldu!

Aldığı eğitimin ardından pilot olan oyuncu Ümit Erdim'in ilk yolcuları, tatil için Fethiye'yi tercih eden Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti oldu.

Magazin / 27 Mayıs 2021 Perşembe 09:16
Ümit Erdim'in ilk yolcuları onlar oldu!

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Ümit Erdim, aldığı eğitimin ardından pilot oldu.

35 yaşındaki oyuncu, önceki gün Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatil yapan 2021'in sürpriz aşıkları Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ile bir araya geldi.

Erdim'in ilk yolcuları; Oğuzhan Koç, Demet Özdemir, Çağrı Telkıvıran ve Aslı Bekiroğlu oldu.



'İLK YOLCULARIM ÇOK HAVALIYDI'
Mutluluğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ifade eden Erdim, 'Bugün misafirlerim ağırdı. Göcek-Fethiye Sahilleri'ne yukarıdan mavi tur yaptık. Okulum ve kendi adıma çok teşekkür ederim. İlk yolcularım çok havalıydı.' ifadelerini kullandı.

'HEP BÖYLE GÜZEL YOLCULUKLARIMIZ OLSUN'
Özdemir ve Koç ise Instagram hesaplarından 'Hep böyle güzel yolculuklarımız olsun. Çok teşekkür ederiz.' mesajını paylaştı.



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