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Seren Serengil'den evlilik şartı

Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle 46 kiloya kadar düşen Söylemezsem Olmaz programının yorumcusu Seren Serengil ve sevgilisi Mustafa Tohma, Nişantaşı'nda görüntülendi. Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Seren Serengil, evlilik şartını da söyledi. Serengil, 'Ağırlığımca altın istiyorum ama hiçbir işe yaramaz şu anda' dedi.

Magazin / 26 Mayıs 2021 Çarşamba 14:31
Seren Serengil'den evlilik şartı

Sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapan Seren Serengil, bir süre programa ara vererek Mustafa Tohma ile Maldivler tatiline çıktı. Sık sık paylaşımda bulunan Serengil, sevgilisi ile Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

EVLİLİK ŞARTINI AÇIKLADI

Evlilik için şartını açıklayan Serengil, şunları söyledi: 'Tohma evlenmeyi çok istiyor ama ilk önce beni ikna etmesi lazım. Ağırlığımca altın istiyorum ama hiçbir işe yaramaz şu anda. Çok mutluyuz ve çok huzurluyuz. Bu ilişki evlilikle taçlanırsa güzel olur. Ama çok da önemli değil açıkçası.'

'TOHMA BANA ÇOK İYİ BAKIYOR'

Sağlık durumuyla da ilgili konuşan Seren Serengil, 'Tohma bana çok iyi bakıyor. Sağlık durumunun her geçen gün biraz daha iyiye gidiyor' sözleri ile sevenlerine güzel haberi verdi.

Söylemezsem OlmazMaldivler


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