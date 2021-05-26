Leyla ile Mecnun tam kadro geri dönüyor

TRT1'de ekrana getirildiği dönem büyük bir hayran kitlesi elde eden başrollerinde Ali Atay, Ahmet Mümtaz Taylan, Cengiz Bozkurt, Osman Sonant ve Serkan Keskin gibi isimlerin rol aldığı Leyla ile Mecnun efsanesi geri dönüyor. Absürt komedi dalında çok başarılı olan dizi Exxen için yeniden çekilecek. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından müjdeli haberi paylaşırken Leyla ile Mecnun hayranları büyük mutluluk yaşadı.