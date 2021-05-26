Leyla ile Mecnun tam kadro geri dönüyor

TRT1'de ekrana getirildiği dönem büyük bir hayran kitlesi elde eden başrollerinde Ali Atay, Ahmet Mümtaz Taylan, Cengiz Bozkurt, Osman Sonant ve Serkan Keskin gibi isimlerin rol aldığı Leyla ile Mecnun efsanesi geri dönüyor. Absürt komedi dalında çok başarılı olan dizi Exxen için yeniden çekilecek. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından müjdeli haberi paylaşırken Leyla ile Mecnun hayranları büyük mutluluk yaşadı.
Başrollerinde Ali Atay, Ahmet Mümtaz Taylan, Cengiz Bozkurt, Osman Sonant ve Serkan Keskin'in rol aldığı TRT1 ekranlarının efsaneleri arasına adını yazdıran Leyla ile Mecnun dizisiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
Acun Ilıcalı'nın kurduğu dijital paltform olan Exxen'de yayınlanacak Leyla ile Mecnun dizisi 26 Haziran'da sete çıkacak. Acun Ilıcalı'nın ve Exxen'in resmi Instagram hesabından paylaşılan gönderide, "Efsane geri dönüyor! Leyla ile Mecnun yakında tam kadro Exxen'de" ifadeleri kullanıldı.
Senaryosunu Burak Aksak'ın kaleme aldığı Leyla ile Mecnun dizisinin yönetmen koltuğunda 2011'den itibaren beri çekimleri gerçekleştiren Onur Ünlü'nün yer alacağı öğrenildi.
Cengiz Bozkurt, Serkan Keskin, Ali Atay, Osman Sonant ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın ikinci kez ekrana gelecek dizide yeniden hayranlarının karşısına çıkacak olması, dizinin fanlarında büyük bir heyecana neden oldu. Dizi hayranları, Leyla ile Mecnun'un yayın tarihini dört gözle beklemeye başladı.