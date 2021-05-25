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Sadakatsiz izleyenlere kötü haber!

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen ve Taro Emir Tekin gibi isimlerin rol aldığı Kanal D'nin reyting rekoları kıran dizisi Sadakatsiz için yeni bir karar alındı. 26 Mayıs çarşamba akşamı yeni bölümü ekrana gelmesi belenen dizinin sezon finali bölümü 2 Haziran çarşamba gününe alındı. Sadakatsiz'in bu hafta yeni bölümü yayınlanmayacak.

Magazin / 25 Mayıs 2021 Salı 12:49
Sadakatsiz izleyenlere kötü haber!

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen ve Taro Emir Tekin'in başrollerini paylaştığı Kanal D'nin en çok izlenen yapımları arasına adını yazdıran Sadakatsiz dizisi sezon finali bölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

26 Mayıs Çarşamba akşamı sezon finali bölümüyle yayınlanması planlanan Sadakatsiz dizisinin tarihi bir hafta ertelendi. Sadakatsiz 30. bölümünün tekrarı yayınlanacak. Sadakatsiz'in sezon finali bölümü ise 2 Haziran Çarşamba akşamı ekrana getirilecek.

SADAKATSİZ DİZİSİNİN KONUSU

Doktor Asya (Cansu Dere),kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

Özge ÖzderYeliz KuvancıKanal DCaner CindorukCansu Dere


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