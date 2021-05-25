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Divadan 21 milyon TL'lik sipariş!

Taktığı takılar ile üzerinde adeta servet taşıyan Bülent Ersoy, mücevher koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. İsrail'den yaklaşık beş ay önce 36 karatlık 21 Milyon TL değerinde yüzük sipariş ettiği öğrenilen Bülent Ersoy'un yeni mücevheri Türkiye'ye İsrail'den iki koruma ile gönderildi. Ersoy'un Suadiye'de bulunan evine teslim edilen yüzüğün özel banak kasasına konulduğu iddia edildi.

Magazin / 25 Mayıs 2021 Salı 12:48
Divadan 21 milyon TL'lik sipariş!

Pahalı takıları ve kürk sevdası ile bilinen ünlü sanatçı Bülent Ersoy yeni mücevheri için kesenin ağzını açtı. Ersoy'un İsrail'den 5 ay önce yüzük sipariş ettiği öğrenildi.

36 karatlık, değeri 21 milyon TL olan bir yüzük beğenen Ersoy'un yüzüğü önceki hafta iki koruma eşliğinde İsrail'den Türkiye'ye getirildi. Yüzüğün Bülent Ersoy'un Suadiye'deki evien teslim edilmesinin ardından özel banka kasasına konulduğu iddia edildi.

SİBEL CAN'I GEÇTİ

Sibel Can, 25 karatlık 15 milyon TL değerindeki yüzüğü ile uzunca bir süre gündemde yerini bulmuştu. Türkiye'de en pahalı yüzüğe sahip olan Sibel Can ilk sırada yerini alırken ardından Ebru Gündeş'in 7 karatlık, 6 milyon liralık tektaşı geliyor. Ancak Bülent Ersoy aldığı 36 karatlık yüzüğü ile Sibel Can'ı tahtından etti.

Ebru GündeşİsrailBülent Ersoy


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