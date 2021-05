Ünlü oyuncuya silahla saldırmıştı! 15 yıl...

Kardeşlerim dizisinde Doruk karakterine hayat veren oyuncu ve Best Model Of The World yarışması birincisi Onur Seyit Yaran'ın silahlı saldırıya uğradığı olaya ilişkin davada, sanık Serhat Okuducu'nun "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. İşte son dakika haberinin detayları...