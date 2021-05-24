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Ünlü çiftin düğün tarihi belli oldu!

ATV ekranlarının geçtiğimiz günlerde final yapan fenomen dizisi "Hercai"de 'Reyyan' karakterine hayat veren Ebru Şahin, bir süredir basketbolcu Cedi Osman ile doldudizgin aşk yaşıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla göz dolduran çift, geçtiğimiz günlerde Maldivler tatiline çıktı. Maldivler'de peş peşe aşk paylaşımlarında bulunan Ebru Şahin ve Cedi Osman, iddialara göre evlilik planlarına da başladı. İkilinin yakın çevresine göre, çift 25 Haziran'da nişanlanacak. Ayrıca Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın nikah tarihi de belli oldu. İşte tüm detaylar...

Magazin / 24 Mayıs 2021 Pazartesi 10:58
Ünlü çiftin düğün tarihi belli oldu!

Hercai'de canlandırdığı 'Reyyan' karakteriyle 3 sezon boyunca atv ekranlarında fırtınalar estiren Ebru Şahin'den güzel haber geldi.

Dizinin final yapmasının ardından sevgilisi Cedi Osman ile birlikte soluğu Maldivler'de alan güzel oyuncu, evlilik planları yapmaya başladı.

ADRESLERİ ÇEŞME

27 yaşındaki Ebru Şahin ile NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen aşkı Cedi Osman Maldivler'den yaptıkları romantik paylaşımlarla sosyal medyada aşk rüzgarı estirdi.

Aşklarıyla magazin dünyasının "En yakışan çiftleri" arasına giren ikilinin yakın çevresinden edinilen bilgiye göre Şahin ile Osman, yuva kurmaya karar verdi.

25 Haziran'da Çeşme'de nişanlanmayı planlayan gözde aşıklar, bunu yakın dostlarıyla paylaşmaya başladı.

ANNESİ DE DEVREYE GİRDİ

Düğünü ise önümüzdeki seneye bırakmaya karar veren ünlü çift, 2022 Eylül ayında nikah masasına oturak.

Cedi Osman'ın annesi Binela Osman'ın Ebru Şahin'le çok iyi anlaştığı ve oğluna "Bir an önce evlenin. Birbirinizi çok seviyorsunuz. Bekleyecek ne var?" diye baskı yaptığı da konuşuluyor.

Bu arada Şahin'in yaz sonunda ABD'deki sevgilisinin yanında bir süre kalmak istediği için gelen yeni proje tekliflerini değerlendirmediği öğrenildi.

Maldivler


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