Ünlü çiftin düğün tarihi belli oldu!

Hercai'de canlandırdığı 'Reyyan' karakteriyle 3 sezon boyunca atv ekranlarında fırtınalar estiren Ebru Şahin'den güzel haber geldi.



Dizinin final yapmasının ardından sevgilisi Cedi Osman ile birlikte soluğu Maldivler'de alan güzel oyuncu, evlilik planları yapmaya başladı.



ADRESLERİ ÇEŞME



27 yaşındaki Ebru Şahin ile NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen aşkı Cedi Osman Maldivler'den yaptıkları romantik paylaşımlarla sosyal medyada aşk rüzgarı estirdi.



Aşklarıyla magazin dünyasının "En yakışan çiftleri" arasına giren ikilinin yakın çevresinden edinilen bilgiye göre Şahin ile Osman, yuva kurmaya karar verdi.



25 Haziran'da Çeşme'de nişanlanmayı planlayan gözde aşıklar, bunu yakın dostlarıyla paylaşmaya başladı.



ANNESİ DE DEVREYE GİRDİ



Düğünü ise önümüzdeki seneye bırakmaya karar veren ünlü çift, 2022 Eylül ayında nikah masasına oturak.



Cedi Osman'ın annesi Binela Osman'ın Ebru Şahin'le çok iyi anlaştığı ve oğluna "Bir an önce evlenin. Birbirinizi çok seviyorsunuz. Bekleyecek ne var?" diye baskı yaptığı da konuşuluyor.



Bu arada Şahin'in yaz sonunda ABD'deki sevgilisinin yanında bir süre kalmak istediği için gelen yeni proje tekliflerini değerlendirmediği öğrenildi.



