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İlker Kaleli ve Sıla aşkı belgelendi!

Sıla-İlker Kaleli aşkı Bodrum’da belgelendi. İlker Kaleli, Sıla’nın sezonluk kiraladığı villada görüntülendi.

Magazin / 24 Mayıs 2021 Pazartesi 11:00
İlker Kaleli ve Sıla aşkı belgelendi!

1 AYDIR TATİLDELER
Sıla, Hazer Amani’den boşandıktan sonra İlker Kaleli’yle aşk yaşadığı dedikodusuyla gündeme gelmiş, ikilinin Instagram’da birbirini takip etmeye başlaması iddiayı güçlendirmişti.

Aşkı kanıtlayan görüntü de Bodrum’dan geldi. İlker Kaleli, Sıla’nın sezonluk olarak 300 bin liraya kiraladığı villanın bahçesinde görüntülendi. İddiaya göre ikili, Bitez Otel’e ait bu evde 1 aydır tatilde.

PANİKLEDİ
Görüntü alınmasını engellemek için bahçenin etrafına yeşil çitler çektiren Sıla ve İlker Kaleli’nin evden dışarı pek çıkmadığı, alışveriş, çöp atma gibi işleri de ünlü şarkıcının şoförüne yaptırdıkları söyleniyor.

Tüm bu önlemlere rağmen İlker Kaleli önceki gün villanın bahçesinde telefonla konuşurken objektife yansıdı. Panikleyen oyuncu koşarak eve geçti.

İki aydır birlikte olan çiftin oldukça mutlu olduğu iddia edildi. Bir dönem oyuncu Biran Damla Yılmaz ile aşk yaşayan İlker Kaleli'nin bu beraberliği kısa sürmüştü.

Biran Damla, İlker Kaleli ile çıkan ayrılık haberleriyle ilgili "Aynı yerden bakmadık. Olmadı sağlık olsun" açıklamasında bulunmuştu.


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