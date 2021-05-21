Tatlıses'ten Oğuz Yılmaz paylaşımı!

Eğlenceli şarkıları ile hafızalarda edinen 53 yaşındaki ünlü türkücü Oğuz Yılmaz, kalp krizi nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Ünlü türkücünün vefatı sevenlerini yasa boğdu.



İBRAHİM TATLISES'TEN TAZİYE MESAJI



Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Oğuz Yılmaz'ın vefat etmesinin ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:



'Ankara'nın yetiştirdiği nadir sanatçılarımızdan Oğuz Yılmaz kardeşime Allah'tan rahmet kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı Cennet Olsun inşallah'



TARTIŞTIKLARI VİDEO YENİDEN GÜNDEM OLDU



Tatlıses'in paylaşımın ardından ikili arasında İbo Show'da yıllar önce yaşanan tartışmanın görüntüleri yeniden gündem oldu. Tatlıses, Yılmaz'a yönelik, 'Oğuz valla söylersem çaldırmazlar. Tüm Türkiye'de çaldırmazlar' derken Oğuz Yılmaz 'Senin demenle olmuyor' sözleri ile karşılık vermişti.





