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Tatlıses'ten Oğuz Yılmaz paylaşımı!

Çekirge şarkısı ile hafızalarda yer edinen Oğuz Yılmaz'ın vefat etmesinin ardından İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. 'Ankara'nın yetiştirdiği nadir sanatçılardan Oğuz Yılmaz kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum' ifadelerini kullanan İbrahim Tatlıses ve Oğuz Yılmaz'ın yıllar öncesine ait tartışma videosu yeniden gündem oldu.

Magazin / 21 Mayıs 2021 Cuma 12:47
Tatlıses'ten Oğuz Yılmaz paylaşımı!

Eğlenceli şarkıları ile hafızalarda edinen 53 yaşındaki ünlü türkücü Oğuz Yılmaz, kalp krizi nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Ünlü türkücünün vefatı sevenlerini yasa boğdu.

İBRAHİM TATLISES'TEN TAZİYE MESAJI

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Oğuz Yılmaz'ın vefat etmesinin ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:

'Ankara'nın yetiştirdiği nadir sanatçılarımızdan Oğuz Yılmaz kardeşime Allah'tan rahmet kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı Cennet Olsun inşallah'

TARTIŞTIKLARI VİDEO YENİDEN GÜNDEM OLDU

Tatlıses'in paylaşımın ardından ikili arasında İbo Show'da yıllar önce yaşanan tartışmanın görüntüleri yeniden gündem oldu. Tatlıses, Yılmaz'a yönelik, 'Oğuz valla söylersem çaldırmazlar. Tüm Türkiye'de çaldırmazlar' derken Oğuz Yılmaz 'Senin demenle olmuyor' sözleri ile karşılık vermişti.


İbrahim Tatlısesİbo Show


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