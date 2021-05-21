Hadise'den tepkilere ilk cevap!

Koronavirüs nedeniyle vaktini Türkiye'de geçiren ünlü şarkıcı Hadise, Ramazan Bayramı'nda ailesini görmek için Belçika'ya gitti. Güzel şarkıcı, MNM Radyo'da Peter Van de Veire'in programına konuk oldu. 'Belçika adına Eurovision Şarkı Yarışması'na neden katılmayayım ki? Belçika için Eurovision'a gitmek istiyorum ama kimse bana teklif etmedi' açıklamasında bulundu.



Hadise'nin açıklamasının ardından sosyal medya kullanıcılarının bazıları tepki gösterdi. Aldığı tepkilerin ardından yeni bir açıklama paylaşan Hadise, sunucu ile arasında geçen diyaloğu paylaştı.



Hadise, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



'Geçtiğimiz gün Belçika MNM Radyo Kanalı'nda katıldığım programla ilgili düzeltme...



Geçen diyalog tam olarak şu şekildeydi;



Soru: Belçika'dan Eurovision'a katılman için teklif geldi mi?



Cevap: Hayır, gelmedi.



Soru: Gelseydi katılır mıydın?



Cevap: Neden olmasın...



2009 Eurovision sonucu ile ilgili; kaybettiğime evet, çok üzüldüm ama dördüncü olmak çok gurur vericiydi. Bir yarışmaya herkes birinci olmak için katılır. Bende de o hırs vardı ama olmadı.



Yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak için paylaşmak gereği duyduğumun bilinmesini rica ederim. Saygılarımla...'