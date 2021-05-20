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Kızıyla yaptığı düet yürekleri dağladı

Ankaralı ünlü şarkıcı Oğuz Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Oğuz Yılmaz’ın ölüm haberi sanat camiasını yasa boğdu. 53 yaşındaki sanatçının ölüm haberi Instagram hesabından duyuruldu. Oğuz Yılmaz'dan acı haber geldi. "Çekirge" ve "Bas Bas Paraları Leyla'ya" şarkılarıyla tanınan Yılmaz, kalp krizi geçirdi. Sanatçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Oğuz Yılmaz'ın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından 53 yaşındaki türkücünün kızıyla yaptığı düet, sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Magazin / 20 Mayıs 2021 Perşembe 09:49
Kızıyla yaptığı düet yürekleri dağladı

Oğuz Yılmaz'ın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından 53 yaşındaki türkücünün kızıyla yaptığı düet, sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Ankara oyun havalarının vazgeçilmez isimlerden biri olan Oğuz Yılmaz'ın 53 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmesi, büyük üzüntüye neden oldu. Evli ve iki çocuk babası Oğuz Yılmaz'ın kızı Sude'yle 'Uğur Böceğim' şarkısında yaptığı düet sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Ankaralı ünlü şarkıcı Oğuz Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. 53 yaşındaki sanatçının ölüm haberi Instagram hesabından duyuruldu.

Oğuz Yılmaz'dan acı haber geldi. "Çekirge" ve "Bas Bas Paraları Leyla'ya" şarkılarıyla tanınan Yılmaz, kalp krizi geçirdi. Sanatçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Ünlü şarkıcının vefatı Instagram hesabı üzerinden duyuruldu.

Yapılan açıklamada "19.05.2021 tarihinde ülkemizin yetiştirdiği büyük üstad yüreği temiz insan Oğuz Yılmaz'ı kaybettik. Mekanı cennet olsun." denildi.

OĞUZ YILMAZ KİMDİR?

Oğuz Yılmaz 25 Ekim 1968 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Müziği küçük yıllardan beri merak sarmıştır. Küçük yaşlarda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği müzik yarışmalarına girerek müziğe başlamıştı.1989 yılında "Duydun mu? - Bi Denem" adında, ilk albümünü yayınlamıştır ve yaptığı bu şarkı satış rekorları kırmıştı.

1991 yılında yaptığı anlaşmayla Kazan Plak'la anlaşma yaparak 10'a yakın albüme imza atmıştı. 1993' te 'Çarşı Çakalı', 1994' te 'Vurgunum Sana', 1995 yılında 'Zilli Dilek', 1996 yılında 'Nazlı'mı Beklerim', 1997 yılında 'Keriman' gibi albümlere imza atmıştı.1999 yılında 'Usta' albümünü yayınlamıştı.

Bu albümünde yer alan parça 'Bas Bas Paraları Leyla'ya Türkiye'de ve Avrupa'da büyük ilgi görmüştü. 2003 yılında 'Gördün mü?' albümü ile tekrar müzik marketlerdeki yerini almıştı.
'Çekirge ve Gördün mü?' gibi hit şarkılara imza attı, Çekirge parçasıyla çocukların büyük beğenisini kazanmıştı.2004 yılında kendi müzik şirketiyle yoluna devam eden Oğuz Yılmaz 'Yılmazlar Plak Şirketini' kurmuştu

Oğuz Yılmaz ayrıca kızı Sude'yle 'Uğur Böceğim' şarkısını düet yapmıştı. Oğuz Yılmaz evli ve iki çocuk babasıydı.


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