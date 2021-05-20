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Barış Arduç o diziye dahil oldu!

Başrollerinde Buğra Gürsoy, Hatice Şendil ve Ekin Koç gibi isimlerin rol aldığı TRT1 ekranlarını kasıp kavuran Uyanış Büyük Selçuklu dizisi kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Başarılı oyunculuk performansı ile adından söz ettiren Barış Arduç, Uyanış Büyük Selçuklu kadrosuna dahil oldu. Arduç, dizide Sultan Alparslan karakterine hayat verecek.

Magazin / 20 Mayıs 2021 Perşembe 14:11
Barış Arduç o diziye dahil oldu!

TRT1 ekranlarının büyük beğeniyle takip edilen başrollerinde Buğra Gürsoy, Hatice Şendil ve Ekin Koç'un rol aldığı Uyanış Büyük Seçuklu dizisi beğeniyle takip edilmeye devam ediyor. Geniş bir izleyici kitlesi olan fenomen dizi kadrosuna yeni bir isim daha dahil oldu.

Kiralık Aşk dizisiyle yıldızı parlayan ve ardından birçok başarılı projede rol alan Barış Arduç, Uyanış Büyük Selçuklu dizisi kadrosuna dahil oldu. Yakışıklı oyuncunun diziye dahil olması büyük ses getirirken Sultan Alparslan karakterine hayat vereceği de öğrenildi.

Ünlü oyuncu Barış Arduç'un reyting rekorları kıran Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin ilerleyen bölümlerinde izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

Hatice Şendil


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