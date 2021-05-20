Barış Arduç o diziye dahil oldu!

TRT1 ekranlarının büyük beğeniyle takip edilen başrollerinde Buğra Gürsoy, Hatice Şendil ve Ekin Koç'un rol aldığı Uyanış Büyük Seçuklu dizisi beğeniyle takip edilmeye devam ediyor. Geniş bir izleyici kitlesi olan fenomen dizi kadrosuna yeni bir isim daha dahil oldu.



Kiralık Aşk dizisiyle yıldızı parlayan ve ardından birçok başarılı projede rol alan Barış Arduç, Uyanış Büyük Selçuklu dizisi kadrosuna dahil oldu. Yakışıklı oyuncunun diziye dahil olması büyük ses getirirken Sultan Alparslan karakterine hayat vereceği de öğrenildi.



Ünlü oyuncu Barış Arduç'un reyting rekorları kıran Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin ilerleyen bölümlerinde izleyici karşısına çıkması bekleniyor.