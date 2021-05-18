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Ünlü sanatçıdan kahreden haber! 83 yaşındaki Yıldız Ayhan yoğun bakıma kaldırıldı

Ünlü ses sanatçılarından 83 yaşındaki Yıldız Ayhan'dan gelen son dakika haberi sevenlerini kahretti! Zatürre teşhisiyle tedaviye alınan Yıldız Ayhan, durumu ağırlaşınca yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Ayhan, yoğun bakım ünitesinde makineye bağlı yaşamını sürdürüyor...

Magazin / 18 Mayıs 2021 Salı 13:07
Ünlü sanatçıdan kahreden haber! 83 yaşındaki Yıldız Ayhan yoğun bakıma kaldırıldı

Ünlü ses sanatçılarından, zatürre teşhisiyle tedaviye alınan 83 yaşındaki Yıldız Ayhan, durumu ağırlaşınca yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Eşi Ahmet Gazi Ayhan'ı 30 yıl önce kaybeden 2 kız çocuğu annesi Yıldız Ayhan, bir yıl önce evinde düşerek kalça kemiğini kırdı. Bir dizi ameliyat geçiren Ayhan, 12 gün önce zatürree teşhisiyle hastanede tedaviye alındı. Durumu ağırlaşan Ayhan, yoğun bakım ünitesinde makineye bağlı yaşamını sürdürüyor.

Antalya'da annesi Yıldız Ayhan ile babası Ahmet Gazi Ayhan'ın isimlerini yaşatabilmek için 'Nostalji Sahne Topluluğu'nu kuran, anne ve babasının TRT'de seslendirdiği türküleri Antalyalı türkü severle buluşturan Nurdan Ayhan, "Annemin durumu şu an çok kritik.

Doktorlar ellerinden geleni yapıyor. Dua etmekten başka çaremiz kalmadı" diyerek, üzüntüsünü dile getirdi.

Kız Çocuğu


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