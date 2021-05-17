Kibariye borçları yüzünden villasını satıyor

60 yaşındaki ünlü şarkıcı Kibariye'nin, kendinden yaşça küçük eşi Ali Küçükbalçık'ın borçları yüzünden başı dertten kurtulmuyor.



5 MİLYON TL İSTİYOR

Alacaklıları ile başı dertte olan Kibariye, Bodrum Gündoğan’daki villasını pandemi sürecinde biriken borçları yüzünden satışa çıkardı. 3.8 milyon TL borcu olan şarkıcının, villaya 5 milyon TL istediği öğrenildi.



"O BENİM KOCAM"

Bir dönem eşinin borçlarıyla başı dertte olan Kibariye şunları söylemişti; 'Ali’nin kumardan, ticari hayatından borçları olabilir. Oynamıştır, geçti bitti... O benim kocam. Para yine kazanılır. Ama ailede sağlık, huzur ve mutluluk hepsinden önemlidir.'