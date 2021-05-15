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Serenay Sarıkaya, o isim ile görüntülendi

Serenay Sarıkaya, 'arkadaşım' dediği Haldun Demirhisar’ın Göcek’teki çiftlik evinde görüntülendi. Oyuncunun 1 aydır bu evde kaldığı ortaya çıktı.

Magazin / 15 Mayıs 2021 Cumartesi 13:45
Serenay Sarıkaya, o isim ile görüntülendi

Serenay Sarıkaya, iş adamı Haldun Demirhisar'ın teknesinde görüntülenmiş, hakkında aşk dedikoduları çıkmıştı.

Oyuncu, sosyal medyada yapılan yorumlara şu mesajla isyan etmişti:

“Hakkımda çıkan ve çok çirkin bir üslupla yazılan ilişki haberi asılsızdır. Haberde bahsedilen kişi arkadaşımdır. Bir kadının yalnızca güçlü bir erkekle sevgilisi olursa istediği hayatı yaşayabileceğine dair imaları ve arkadaşıma yapılan yorumları kınıyorum.”

SADECE GECELERİ ÇIKIYORLAR
29 yaşındaki Serenay Sarıkaya, Haldun Demirhisar'la yine Göcek'te görüntülendi.

İkili, bu kez iş adamının çiftlik evinde objektife yansıdı. Sarıkaya ve Demirhisar, ziyaretlerine gelen arkadaşlarını uğurladıktan sonra bahçede baş başa vakit geçirdi.

Yaklaşık 1 aydır bu evde kalan ikilinin birlikte görüntülenmemek için yalnızca gece geç saatlerde Bedri Rahmi Koyu'nda bağlı bulunan tekneye geçtikleri öğrenildi.



GÖRÜNÜMÜNÜ DEĞİŞTİRECEK
Haldun Demirhisar'ın, Serenay Sarıkaya'yla görüşmeye başladıktan sonra görünüşüne daha çok dikkat etmeye başladığı, hatta bunun için bıçak altına yatma kararı aldığı iddia ediliyor.

Buna göre iş adamı zayıflamak için yakında mide ameliyatı olacak.

Serenay Sarıkaya


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