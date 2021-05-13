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Demet Özdemir'den duygusal veda

Başrollerinde Demet Özdemir ve Engin Öztürk'ün rol aldığı TV8'de ekrana getirilen Doğduğun Ev Kaderindir dizisi 12 Mayıs çarşamba akşamı yayınlanan 43. bölümü ile final yaparak seyirciye veda etti. Dizinin final bölümünün yayınlanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Demet Özdemir, duygusal bir not yazdı.

Magazin / 13 Mayıs 2021 Perşembe 10:11
Demet Özdemir'den duygusal veda

Demet Özdemir, Engin Öztürk, Senan Kara, Zuhal Gencer Erkaya, Naz Göktan, Hülya Duyar ve Hakan Salınmış gibi isimlerin başrollerini paylaştığı TV8'de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir 43. bölümü ile ekran macerasını noktaladı. Demet Özdemir, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımında ekibe ve arkadaşlarına teşekkür eden Özdemir, şu ifadeleri kullandı: 'Aşırı aşırı sevgi, dostluk, anlayış içerir. Hepinize binlerce kez teşekkür ederim bana ışık olan, bu projeye her bir damlasını bırakan, zorlu şartlarda her seferinde en İyisini yapan canım oyun arkadaşlarım. Canım ustalarım, gece gündüz bilmeyen rahat edelim diye en iyi iş çıksın diye kardeş olduğumuz kamera arkası ekibimiz. Yıllardır çalıştığımız el ele yolculuklara göğüs gerdiğimiz Çağrı Bayrak, benim için müthiş bir yolculuktu.

Eylem Canpolat, ne hayat yazdın be Eylem, sesimi titrettin gözlerimi doldurdun her defasında tekrar karşılaşmayı dört gözle bekliyorum kalbine sağlık. Textpistols (Selcan Özgür) yolun yarasında ailemize katıldığın için bu sorumluluğu aldığın ve bizi o muhteşem finale götürdüğün için çok teşekkür ederim. Sevgili Gülseren Budayıcıoğlu o güzel defterini bize açtığı için her zaman eli üzerimizde olduğu için, kendi iç dünyama da yolculuk ettirdiğiniz için size ne kadar teşekkür etsem az.

Sevgili yapımcım Ogm Pictures, her imkanı sunduğunuz için bu yolculukta bana güvendiğiniz için çok sağ olun yolunuz hep açık olsun. TV8 ailesinde olmak benim için çok güzel çok eğlenceliydi bana kendimi ev sahibi gibi hissettirdiniz sevgili Acun Ilıcalı, Aslı Çini, siz değerli seyircilerimiz sizi kızdırmış olsak da ara sıra hep kendinizi, kalbinizi ortaya koyarak yolculuğumuza ortak oldunuz beraber bir proje bir hayat bitirdik. Evet şimdi yeni hikayelere yeni deneyimlere herkese sağlıklı, mutluluk dolu maceralar diliyorum. Sizi çok seviyorum çok! Son kez bu akşam Doğduğun Ev Kaderindir...'

Engin ÖztürkAcun IlıcalıHülya Duyar

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