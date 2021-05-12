Engin Akyürek'ten aşk bombası!

'Sefirin Kızı' dizisinde 'Sancar Efe' karakterine hayat veren Engin Akyürek, rol aldığı dizilerdeki başarılı oyunculuk performansıyla dünya çapında bir üne sahip olmaya devam ediyor.



PINAR DENİZ'LE BİRLİKTE



39 yaşındaki Engin Akyürek'in yeni aşkının 27 yaşındaki Pınar Deniz olduğu iddia ediliyor. İddialara göre, Engin Akyürek ve Pınar Deniz bir süredir beraber.



Özel hayatını gizli tutan, magazin dünyasında yer almaktan hoşlanmayan Engin Akyürek, bu ilişkisini de kimselere görünmeden yaşamak istiyor.