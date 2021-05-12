Burak Sergen'den müjdeli haber geldi

Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Sadakatsiz'de rol alan ünlü oyuncu Burak Sergen, 12 Nisan'da evinde rahatsızlandı. Apar topar hastaneye kaldırılan Sergen'in koronavirüse yakalandığı öğrenildi.



Burak Sergen yoğun bakıma alınırken sağlık durumunun kötüye gitmesi nedeniyle entübe edildi ve tedavisine devam edildi.



TV100'ün haberine göre, Burak Sergen, sağlık durumunun iyiye gitmesi nedeniyle yoğun bakımdan normal odaya alındı. Ünlü oyuncunun ziyaret yasağı devam ederken hafta taburcu olması planlanıyor.