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Sadakatsiz'e yeni oyuncu geliyor!

Sadakatsiz dizisine yeni bir oyuncu katıldı. Kadın dizisinde çok beğenilen oyuncu Sadakatsiz dizisine geldi. Burak Sergen'in sağlık durumuna göre şekillenecek.

Magazin / 10 Mayıs 2021 Pazartesi 14:51
Sadakatsiz'e yeni oyuncu geliyor!

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen gibi isimlerin birarada bulunduğu Sadakatsiz dizisinde iki haftadır Burak Sergen yer alamıyor. Mutasyonlu koronavirüse yakalandığı için haftalardır yoğun bakımda tedavi gören Sergen'in yokluğu ise Sadakatsiz'de oldukça hissediliyor.

Geçtiğimiz günlerde iyi haber geldi. Burak Sergen, artık entübe değil fakat yoğun bakımdan da çıkmadı. Sadakatsiz dizisine dönmesine daha zaman olunca yapımcılar harekete geçti.

Derin'in çok fena köşeye sıkıştığı Sadakatsiz dizisinde Asya, Derin'in oyununu ifşa ediyor.

Ailesini böyle bir oyunun içine sürükleyen Derin'in ne yapacağı herkesin merak konusu olurken Sadakatsiz'e yeni bir oyuncu katılıyor.

Geçtiğimiz yıllarda FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kadın'da rol alan usta oyuncu Sadakatsiz'e geldi.

Bennu Yıldırımlar, Sadakatsiz'e transfer edildi.

Sadakatsiz'de Bennu Yıldırımlar'ın hikayesinin çok dikkat çekecek bir yan hikaye olduğu da söyleniyor.

Bennu Yıldırımlar'ın Sadakatsiz dizisinde kalıcı olup olmayacağı ise Burak Sergen'in sağlık durumuna göre şekillenecek.

Bennu Yıldırımlar: 22 Kasım 1969 tarihinde İstanbul'da doğdu. Erenköy Kız Lisesini 1986 yılında bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne girdi. İki sene de Eski Yunan Dili ve Edebiyatı okudu. Üniversitede okurken İstanbul Şehir Tiyatrosu'na başladı.

Londra Westminster Adult Education Institute'te drama üzerine kurs gördü. Yıldırımlar, 1993-1997 yılları arasında Şevket Altuğ, Sümer Tilmaç, Jülide Kural gibi oyuncular ile birlikte rol aldığı ve o zamanlar küçük-büyük herkesi ekranlara bağlayan Süper Baba dizisinin asi kızı Elif olarak tanındı.

2006-2010 yılları arasında yayınlanan ve Reşat Nuri Güntekin'in romanından uyarlanan Yaprak Dökümü dizisinde Fikret karakterini canlandırdı. Sonraki yıllarda Umutsuz Ev Kadınları, Gönül İşleri ve Altınsoylar gibi dizilerde başrollerde ekrana geldi.

1988 yılından beri aktif olarak İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu olan Bennu Yıldırımlar, geçtiğimiz sezon William Shakespeare'in Serdar Biliş yönetmenliğindeki “12. Gece” adlı oyununda Olivia karakterini canlandırmıştır.

İstanbul Devlet Tiyatroları oyuncusu Bülent Emin Yarar ile evli olan Bennu Yıldırımlar'ın Ada isminde kızları bulunuyor.

Kadın dizisinde, mutsuz ilk evliliğinden, kızı Bahar'ı da arkasında bırakarak kaçan Hatice karakterini canlandırdı.

1.69 metre boyunda ve 61 kilo olan Bennu Yıldırımlar Yay burcudur.

Bennu YıldırımlarCaner CindorukCansu DereBülent Emin Yarar

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