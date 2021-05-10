Buse Varol hacklendi!

Alişan'ın eşi oyuncu Buse Varol'un sosyal medya hesabı, dolandırıcıların eline geçti.



Alişan, kendi hesabından bir açıklama yaparak, eşinin Instagram hesabının hacklendiğini ve geri almak için uğraştıklarını söyledi.



DOLANDIRICILAR İŞBAŞINDA



Alişan'ın eşi Buse Varol'un Instagram hesabı hacklendi. Hesabı çalan şahıslar, takipçilerine bir banka hesabına para yatırmaları için çağrıda bulundu.



AÇIKLAMA GELDİ



Buse Varol, konuyla ilgili hesabını geri aldıktan sonra bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeleri kullandı;



"Gece iki de hack'lendim. O saatten beri uyumadım. Hesabımı geri aldım.



Siber suçlara şikayet ettik. Bu suçu işleyen yaşları küçük, üç beş kişinin fotoğraflarına kadar tüm bilgileri elimde. Pazartesi hepsini açıklayacağım."





