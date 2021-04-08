Çocuklar Duymasın'ın Sertaç'ı koronaya yakalandı!

2000'li yılların en sevilen aile dizilerinden olan başrollerinde Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ'un rol aldığı Çocuklar Duymasın dizisinde Sertaç karakterine hayat veren Kalust Şalcıoğlu'dan kötü haber geldi.



42 yaşındaki oyuncu ve yazar Kalust Şalcıoğlu koronavirüse yakalandı. Geçtiğimiz gün özel bir hastanede tedavi altına alınan Kalust Şalcıoğlu'nun durumu ağırlaştı. Ünlü oyuncu yoğun bakıma alındı. Virüsün Kalust Şalcıoğlu'nun akciğerlerine indiği öğrenildi.



Virüsün Kalust Şalcıoğlu'nun akciğerlerine indiği öğrenildi. Hastaneye yatmadan önce açıklama yapan Kalust Şalcıoğlu, "Şimdilik tek şikayetim öksürük; ateşim ya da kas ağrım yok" demişti.