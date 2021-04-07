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Savcılıktan Emre Kınay’a kötü haber!

Oyuncu Emre Kınay, sokağa çıkma yasağının ardından moral olsun diye arkadaşlarıyla yemeğe çıktı. Çıkışta kendisini görüntüleyen kameramanla tartışan oyuncu, gazetecinin kendisini izinsiz çektiği ve 'saygınlığını rencide edip toplum nazarında küçük düşürmeye çalıştığını' söyleyerek şikayetçi oldu. Savcılık, olay anına ilişkin görüntü kayıtlarını inceleyip kararını verdi.

Magazin / 07 Nisan 2021 Çarşamba 14:54
Savcılıktan Emre Kınay’a kötü haber!

Emre Kınay, 10 Haziran 2020 tarihinde Cihangir'de arkadaşlarıyla birlikte yemeğe gitti. Arkadaşlarıyla eğlenen oyuncu, mekan çıkışında kendisini görüntüleyen gazetecilerle tartışma yaşadı.

Kınay'ın kendisine hakaret ettiğini söyleyen kameraman Mustafa A. şikayetçi oldu. Emre Kınay da karakola giderek, kameraman Mustafa A.'dan şikayetçi oldu.

'MORAL OLSUN DİYE YEMEĞE ÇIKTIK'
Ünlü oyuncu, karakolda verdiği ifadede, üç aylık sokağa çıkma yasağının ardından arkadaşlarına ve kendisine moral olması için yemeğe çıktıklarını söyledi.

'Saat 23.45'te hesabı istedik. Ödedikten sonra lavaboya gittim. Lavabo dönüşü arkadaşım Dilara Hanım'ın dezenfektan terminalinde olduğunu ve ayağının takılarak düşeceğini gördüm. Tam düşeceği sırada kendisini tuttum, kaldırdım. Müsait bir yere oturtacakken çalılığın arasından bir kameranın ışının yandığını gördüm.'

'KÜÇÜK DÜŞÜRMEK İÇİN...'
Kameramana “Ne yapıyorsunuz? Zaten kalktık, geleyim ne soracaksanız sorun” dediğini anlatan Emre Kınay, kameraman Mustafa A.'nın kendisine, “Saat 00.00'ı geçti siz hala mekanda oturuyorsunuz. Ne diyeceksiniz?” diye sorduğunu söyledi.

İfadesinde, “Toplum içerisindeki pozisyonumdan ötürü benim saygınlığımı rencide edecek ve toplum nazarında beni küçük düşürmek için sürekli tahrik edici sözler sarf ettiler” diyen Emre Kınay, izni dışında görüntülerinin çekildiğini söyleyerek şikayetçi oldu.

TAKİPSİZLİK KARARI
Kınay'ın şikayeti sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mustafa A. hakkında, 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan soruşturma başlatıldı.

Olay anına ilişkin görüntü kayıtlarını inceleyen savcılık, suçun yasal unsurlarının oluşmadığına karar vererek, kameraman Mustafa A. hakkında kovuşturmaya yer olmadığını belirterek takipsizlik kararı verdi.

Emre Kınay

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