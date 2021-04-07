Kerem Bürsin'den hadsiz maske çıkışı!

Oyuncu Kerem Bürsin, partneri Hande Erçel ile Instagram'da canlı yayın yaptı. Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan ikiliden Bürsin, yayının sonunda 'sosyal mesaj verebiliyor muyuz?' diye sordu.



CANLI YAYIN YAPTILAR



Bürsin ardından "O kafelere gidiyorsunuz ya maskelerinizi çıkarıyorsunuz ya afedersiniz de salaksınız! I am sorry (Üzgünüm), salaksınız. Ailelerinizi, insanları bir düşünün" dedi.



Koronavirüs yasaklarının gevşetilmesinin ardından kafe ve restoranlar, işletmelerin ayakta kalması için kısıtlamalı olarak açılmıştı.



TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ



Ünlü oyuncunun sözleri sosyal medyayı ikiye böldü. #haddinibilkerembürsin hashtag'i TT listesinde ilk sıraya yerleşti.



Bazı sosyal medya kullanıcıları Kerem Bürsin'i sert bir dille eleştirirken, bazı kullanıcılar ise artan vaka sayılarını da hatırlatarak oyuncuya destek verdiler.



VAKA SAYISI 50 BİN'E DAYANDI



Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, 49 bin 584 kişinin testi pozitif çıktığını ve 211 kişi hayatını kaybettiğini duyurmuştu