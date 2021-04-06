Gönül Dağı dizisinde koronavirüs paniği!

Gönül Dağı'nda başrol oyuncularından Berk Atan'ın da koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Hemen tedavisine başlanan Atan'ın karantinadaki son iki gününü yaşadığı öğrenildi.



Öte yandan elde 2 bölüm stok olduğu için başrol oyuncusunun rahatsızlanmasının dizinin yayın takvimini etkilemeyeceği öğrenildi. Eskişehir'de çekilen dizi yeni bir değişiklik olmazsa 29. bölümde sezon finali yapacak.