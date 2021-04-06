Gönül Dağı dizisinde koronavirüs paniği!

İlk bölümünden bu yana büyük beğeni toplayan aile dizisi Gönül Dağı'nda koronavirüs paniği yaşandı. Senaryosunu Ali Asaf Elmas ve Mustafa Becit'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncusu koronavirüse yakalandı ve karantinaya alındı.
Gönül Dağı'nda başrol oyuncularından Berk Atan'ın da koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Hemen tedavisine başlanan Atan'ın karantinadaki son iki gününü yaşadığı öğrenildi.
Öte yandan elde 2 bölüm stok olduğu için başrol oyuncusunun rahatsızlanmasının dizinin yayın takvimini etkilemeyeceği öğrenildi. Eskişehir'de çekilen dizi yeni bir değişiklik olmazsa 29. bölümde sezon finali yapacak.